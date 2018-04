Buitenlandse bemanning Gronings vrachtschip gegijzeld in Nigeria

Twaalf bemanningsleden van een vrachtschip van de Groningse rederij ForestWave zijn in Afrika gegijzeld door piraten. Het schip, de FWN Rapide, was onderweg van Ghana naar Nigeria. De bemanningsleden zijn geen Nederlanders, de reder wil vanwege de veiligheid verder niets zeggen over hun nationaliteit.

Het schip voer onder Nederlandse vlag. Vlak voor het binnenvaren van Port Harcourt in Nigeria lukte het de piraten om aan boord te komen. Zij namen twaalf van de veertien bemanningsleden mee.

Over hun lot is nog niets bekend, de piraten hebben nog geen contact opgenomen met de eigenaar van het schip. De twee bemanningsleden die niet werden meegenomen, hebben het schip naar een veilige plek in Nigeria gebracht.

'Eerste zorg is contact met bemanning'

"Dit komt heel hard aan", zegt een woordvoerder van de Groningse rederij tegen RTV Noord. "We leven mee met onze bemanning en hun familieleden. Alle mogelijke autoriteiten zijn ingeschakeld. Onze eerste zorg is om in contact te komen met onze verdwenen bemanningsleden."

Piraterij voor de Afrikaanse kust komt vaker voor. In februari werden vier opvarenden van Seatrade - ook een Groningse rederij - ontvoerd in de wateren bij Nigeria. Zij werden tweeënhalve week vastgehouden. Of voor hun vrijlating losgeld is betaald, wilde het bedrijf destijds niet zeggen tegen RTV Noord.