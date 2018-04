Geldautomaten steeds vaker weg uit supers: 'Het is enorm gevaarlijk'

De geldautomaat verdwijnt uit steeds meer supermarkten. Verschillende ketens vinden een geldautomaat niet langer meer verantwoord vanwege de kans op plof- en ramkraken. Ook gebruiken mensen steeds minder contant geld.

Vandaag zegt de keten Coop de geldautomaten uit al hun 121 winkels te verwijderen. Coop voelt zich daar naar eigen zeggen toe genoodzaakt vanwege een aantal plof- en ramkraken in verschillende Coop-winkels, waarbij auto's in volle vaart de supermarkt inreden.

'Geen enkel risico'

"We hebben het afgelopen jaar een aantal van dit soort kraken gehad", laat de commercieel directeur van Coop, Gerard Koning, desgevraagd weten. "Het is enorm gevaarlijk voor medewerkers en klanten. Wij willen geen enkel risico meer lopen."

Bij de kraken vielen geen slachtoffers, maar dat had volgens Koning niet veel gescheeld. "Ze rijden met een auto blind de winkel in, zonder te weten of er personeel achter een pui staat. Het laatste incident, een paar weken geleden, was de druppel. We kunnen dan twee dingen doen. De winkel tot een vesting maken, zonder te weten of we dat goed doen, of stoppen. Wij kiezen voor het laatste, want het is niet onze taak om geld te verstrekken."

In februari maakte Jumbo al bekend de automaten in alle 170 eigen winkels weg te halen. Franchisers die de overige 230 Jumbo-filialen beheren, mogen kiezen of zij geldautomaten willen houden, of niet.

Aantal kraken daalt

De timing van het besluit van de supermarktketens is opvallend, omdat het aantal plof- en ramkraken al tijden daalt. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is het aantal kraken in 2017 flink verminderd. De eerste cijfers van 2018 moeten nog komen, maar volgens een NVB-woordvoerder zet de daling door.

Ook zijn geldautomaten in supermarkten een minder geliefd doelwit van criminelen geworden, vergeleken met automaten buiten de winkels. "In 2016 was er een hausse aan kraken in supermarkten, maar het is weer helemaal teruggegaan naar het kraken van buitenautomaten", zegt de woordvoerder. "Hoe dat in 2018 is weet ik nog niet."