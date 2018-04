Ontsnapte IJslander opgepakt in Amsterdam

De politie heeft gisteravond in Amsterdam een ontsnapte IJslander opgepakt. De man was vorige week ontsnapt uit een gevangenis in IJsland door uit een raam te springen.

De man, Sindri Thor Stefánsson, wordt verdacht van het stelen van honderden computers die worden gebruikt voor het 'delven' van virtueel geld, waaronder bitcoins. De apparatuur zou enkele miljoenen euro's waard zijn.

Stefánsson nam na zijn ontsnapping een vlucht naar Zweden waarvoor hij niet langs de paspoortcontrole hoefde. In het vliegtuig zat ook de premier van IJsland. De zaak leidde daarom tot veel ophef in IJsland.

#teamsindri

Het is niet bekend hoe de IJslander vanuit Zweden naar Nederland is gereisd.

Gisteren verscheen een foto van Stefánsson op Instagram met de hashtag #teamsindri. Daarop staat hij met twee vrienden voor de Bijenkorf in Amsterdam. Mogelijk is de politie hem daardoor op het spoor gekomen.