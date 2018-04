Verpleeghuis Emmeloord onder verscherpt toezicht

Verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg is niet op orde en zorgverleners zijn niet deskundig genoeg.

In 2016 werd het verpleeghuis voor het eerst bezocht door de inspectie. Toen ging het op veel vlakken niet goed. De instelling heeft geprobeerd zaken te verbeteren, maar er is te weinig veranderd, vindt de inspectie. Er is "niet genoeg vertrouwen in de verbeterkracht van Talma Hof'.'

Boete

Het verpleeghuis moet binnen een half jaar alsnog orde op zaken stellen. Als dat niet gebeurt, kan de instelling een boete krijgen. De komende maanden kunnen inspecteurs onaangekondigd langskomen bij het verpleeghuis.

In het verpleeghuis wonen meer dan honderd mensen. Er zitten mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een vorm van dementie.

Het verpleeghuis vindt dat de term 'verscherpt toezicht' geen recht doet aan de situatie, meldt Omroep Flevoland. "We leveren de zorg zoveel mogelijk op een manier die de individuele bewoner prettig vindt. Het op orde brengen van de schriftelijke vastlegging hiervan, als ook scholing van alle medewerkers is in volle gang en vraagt tijd", zegt een woordvoerder.