Rutte maakt uitzondering: alle dividendbelasting-memo's openbaar

Schimmigheid

De linkse oppositie is al maanden kritisch over de dure maatregelen en eist inzage in memo's op basis waarvan het besluit is genomen. Over het wel of niet bestaan en het openbaar maken van deze memo's en ambtelijke stukken ontstond steeds meer schimmigheid.

Rutte had eerst gezegd dat hij geen memo kent over de afschaffing van de omstreden belasting, maar dat die er wel geweest kunnen zijn.

Vanmorgen meldde De Telegraaf dat VVD-minister Wiebes wel een document op zijn bureau had gehad over de afschaffing, maar dat was een intern stuk vooral bedoeld voor een staatssecretaris of minister. Dergelijke stukken zijn weer anders dan de formatie-documenten, die wel aan de Tweede Kamer zijn gegeven.