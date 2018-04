In dit lab googelen ze via hun gedachten

Het televisieprogramma nam de proef op de som en stelde hem twee vragen. "Wat is 45.689 gedeeld door 67?" en "Wat is de grootste stad van Bulgarije en hoeveel mensen wonen er?" Op beide antwoorden wist Kapur binnen een paar seconden het juiste antwoord te geven.

Het lab is op zoek naar de gekste innovaties, zeggen ze zelf. "Hoe vaak gebeurt het dat er een student bij je komt met een idee waarvan je denkt: 'dat gaan we niet doen'?", vraagt 60 Minutes-presentator Scott Pelley aan professor Pattie Maes, die de studenten begeleidt. "Eigenlijk geldt voor ons: hoe gekker hoe beter", zegt ze.

Google Streetview in 1979

Het lab is dus al ruim 30 jaar bezig met het ontwikkelen van de nieuwste technologie├źn. Dat begon ooit met zaken die we nu als heel normaal beschouwen. Zoals een flatscreen, dat in de jaren 80 nog een half miljoen dollar kostte. Of movie map, een zeer vroege versie van Google Street View, wat door MIT was bedacht in 1979 (dus nog voordat het lab goed en wel was opgestart).

Naast gedachtenlezen is MIT met veel meer innovaties bezig op het moment. Dat kan het doen dankzij een jaarlijks budget van 75 miljoen dollar. Het komt aan dit geld via bedrijven die meedoen aan een soort consortium. Het betekent volgens de universiteit niet dat ze ook veel invloed hebben, want als ze proberen de onderzoekers te sturen, kunnen ze worden ontslagen.

In het lab wordt momenteel ook gewerkt aan beenprotheses die je daadwerkelijk kunt voelen. De maker ervan verloor zelf zijn benen tijdens een trektocht door de bergen en kan dankzij deze protheses beter lopen dan eerst.