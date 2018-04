Miljardair Bloomberg legt miljoenen bij voor klimaatbijdrage VS

De Amerikaanse miljardair Michael Bloomberg heeft een cheque van 4,5 miljoen dollar uitgeschreven als bijdrage aan het klimaatakkoord. Daarmee wil hij de gekorte steun van de VS aan het akkoord compenseren.

Onder president Trump trokken de Verenigde Staten zich vorig jaar terug uit het Akkoord van Parijs. Volgens de afspraken in het verdrag kan dat pas in 2020, maar het Amerikaanse Congres stelde de financiële bijdrage dit jaar al naar beneden bij.

Miljardair staat garant

Bloomberg, voormalig burgemeester van New York, werd in maart bij de Verenigde Naties benoemd als speciale afgevaardigde tegen klimaatverandering.

Hij hoopt dat het Witte Huis in de nabije toekomst van standpunt verandert en zich weer achter de internationale klimaatafspraken schaart. "Hij moet erkennen dat de VS onderdeel van het probleem is. We moeten de wereld ondersteunen in de maatregelen tegen deze dreigende ramp."

Tot die tijd staat de stichting van de miljardair garant voor de financiële bijdrage die de VS volgens het akkoord had moeten leveren. "De VS heeft een verplichting en als de regering die niet naleeft, dan zijn wij Amerikanen verantwoordelijk", zei Bloomberg tegen nieuwszender CBS. "Ik kan het betalen, dus ik stuur een cheque met het geld dat de VS heeft beloofd."

'Eerlijkere deal'

Trump geldt als klimaatscepticus. Toen hij de VS terugtrok, zei daarbij dat hij wel opnieuw wil onderhandelen over een terugkeer. Ook een nieuw verdrag sloot hij niet uit. In beide gevallen wil Trump naar eigen zeggen een eerlijkere deal voor de VS en zijn arbeiders.

De VS is het enige land ter wereld dat tegen het akkoord is. In 2015 zetten 195 landen een handtekening onder de afspraken, waarin grenzen worden gesteld aan de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde.

Alleen Syrië, dat al jaren in een burgeroorlog verwikkeld is, en Nicaragua ondertekenden het akkoord niet meteen. De twee landen schaarden zich vorig jaar echter alsnog achter de afspraken.