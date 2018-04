Jongen (12) uit Sydney steelt creditcard ouders en vliegt naar Bali

Zijn moeder ontdekte dat haar zoon weg was toen zijn middelbare school belde dat de jongen niet naar de les was gekomen. Toen ze na een kleine zoektocht ontdekte dat hij op Bali was, vloog ze er meteen naartoe om hem op te halen.

Tegen Australische media zegt ze dat ze geschokt is door het voorval. "Ik kan niet beschrijven hoe het voelde toen ik doorkreeg dat hij alleen in een ander land was", zegt ze. De tiener zelf lijkt zich van geen kwaad bewust. Na zijn reis zei hij: "Het was geweldig want ik had zin in een avontuur."