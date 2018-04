ANWB waarschuwt voor drukke avondspits voor Koningsdag

De ANWB waarschuwt voor een zeer drukke avondspits donderdagavond, de avond voor Koningsdag. Vanwege het lange weekend verwacht de dienst dat veel mensen eropuit zullen trekken.

Naast het lange weekend zullen er ook veel mensen zijn die donderdagavond al beginnen aan hun meivakantie, in Nederland of in het buitenland. Vooral naar de kust en Den Helder voor de veerdienst naar Texel verwacht de ANWB drukte.

Op Koningsdag zelf zal het naar verwachting op weinig plekken vast staan. Uitzondering zijn de op die dag populaire steden, zoals Groningen, waar de koninklijke familie vrijdag een bezoekje brengt.

De meivakantie is dit jaar officieel van vrijdag 27 april tot en met zondag 6 mei. Veel scholen plakken daar een week aan vast.