80-jarige man van fiets geduwd, politie zoekt mountainbiker

De politie is op zoek naar een man die dit weekend een 80-jarige man van zijn fiets heeft geduwd in Egmond aan den Hoef. Het slachtoffer hield aan de val een gebroken neus, gebroken vingers en een gekneusde hand over. Er is aangifte gedaan.

De zoon van de man zegt tegen NH Nieuws dat zijn vader zaterdag van zijn fiets werd geslagen door een mountainbiker. Hij zou de fietser hebben aangesproken omdat hij werd afgesneden. De mountainbiker werd boos en gaf de 80-jarige, die nog op zijn fiets zat, een duw, meldt de politie.

Het slachtoffer moest met de ambulance naar het ziekenhuis. De politie neemt de zaak hoog op en zoekt naar getuigen.

Met de man gaat het nog steeds niet goed, zegt hij. "Ik heb heel veel pijn." Wel mocht hij vandaag uit het ziekenhuis. "Degene die het gedaan heeft, moet op het matje worden geroepen", zegt zijn zoon.