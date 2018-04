Kate en Wiliam naar ziekenhuis voor bevalling derde kind

Kate, de vrouw van de Britse prins William, is in het ziekenhuis opgenomen voor de bevalling van hun derde kind. Het Twitteraccount van Kensington Palace meldt dat het echtpaar vanochtend vroeg met een auto naar het St. Mary's ziekenhuis in Londen is gereden.

De hertogin van Cambridge ligt daar op de afgesloten Lindo-vleugel, waar ze ook haar kinderen prins George (4) en prinses Charlotte (2) op de wereld zette. Kate is in een vroeg stadium van de bevalling, meldt de woordvoerder.

Spanning

Bij het Londense ziekenhuis verzamelden zich de afgelopen dagen al fans van het Britse koningshuis. Zij wachten in spanning op de komst van het derde kind van Kate en William.

Vanwege de aanstaande geboorte deed Kate het de afgelopen tijd al wat rustiger aan. Zo was ze dit weekend afwezig op het verjaardagsfeest voor koningin Elizabeth, die 92 werd.

Prins William, die de titel hertog van Cambridge draagt sinds zijn trouwerij met Kate in 2011, is de oudste zoon van prins Charles en prinses Diana. Hij is tweede in de lijn voor troonopvolging. Plek nummer vijf is voor het kind dat nu geboren zal worden, na de oudere broer en zus.