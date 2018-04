Woonwagen in Eindhoven meerdere keren beschoten

Een woonwagen in Eindhoven is gisteravond meerdere keren beschoten. Niemand raakte gewond. In een raam zitten zeker twaalf kogelgaten.

De bewoner van de woonwagen is erg geschrokken, zegt hij tegen Omroep Brabant. "Ik lag in bed en toen bambambam. Ik was helemaal over mijn toeren."

De man weet niet zeker wie er verantwoordelijk is voor de schietpartij, maar hij denkt dat er wraak wordt genomen vanwege een vechtpartij bij PSV. "Ze moeten maar gewoon naar mijn wagen komen, dan zullen we het uitpraten. Maar dat durven ze niet."