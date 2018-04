Radovan Karadzic voor de rechter in hoger beroep

De voormalige Bosnisch-Servische president Radovan Karadzic staat vandaag en morgen opnieuw voor de rechter. In Den Haag begint het hoger beroep voor het MICT. Het Mechanism for International Criminal Tribunals is het VN-hof dat de nog lopende zaken afhandelt van het Joegoslaviëtribunaal, dat eind vorig jaar zijn deuren sloot.

Karadzic (72) werd in maart 2016 veroordeeld voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schending van het oorlogsrecht. Hij kreeg een gevangenisstraf van 40 jaar. Onmiddellijk na zijn veroordeling liet hij via zijn advocaat weten dat hij in hoger beroep zou gaan. Hij hield vol dat zijn acties bedoeld waren om de Serviërs in Bosnië te beschermen.

Ook de aanklagers gingen in beroep. Zij willen dat Karadzic levenslang krijgt. Vandaag en morgen kunnen beide partijen op een hoorzitting hun standpunten toelichten. Hoelang het hoger beroep zal duren, is niet duidelijk.

Srebrenica en Sarajevo

Als politiek leider en opperbevelhebber van de Servische strijdkrachten in Bosnië was Karadzic verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica, die in juli 1995 werd uitgevoerd door generaal Ratko Mladic en zijn troepen. Ook leidde hij het beleg van Sarajevo, dat 44 maanden duurde.

Hij werd schuldig bevonden aan tien van de elf aanklachten tegen hem, waaronder uitroeiing, vervolging en deportatie in de burgeroorlog in Bosnië. Ook werden gijzelaars, onder wie VN-militairen, ingezet als menselijk schild.

Woedende nabestaanden

In Bosnië werd woedend gereageerd op de straf van 40 jaar. Slachtoffers en nabestaanden konden niet begrijpen dat het Joegoslaviëtribunaal hem niet tot levenslang had veroordeeld. Onder anderen de Moeders van Srebrenica waren niet te spreken over het vonnis.

Karadzic leidde de Republika Srpska van 1992 tot het einde van de oorlog in november 1995. Nog datzelfde jaar volgde een aanklacht. Hij slaagde erin jarenlang uit handen van het Joegoslaviëtribunaal te blijven en werd pas in 2008 gearresteerd in een stadsbus in Belgrado. Hij droeg inmiddels een lange baard en gaf zich uit voor de alternatieve arts dokter Dragan Dabic.