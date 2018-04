Ruim 3500 bijentellers: 'We zijn overdonderd door het enthousiasme'

Voor deze eerste bijentelling was de deelnemers gevraagd om gedurende een halfuur alle bijensoorten in hun tuin te tellen, zoals het vosje, de aardhommel en de bijvlieg.

Overdonderd door het enthousiasme

De organisatie vindt het een succes: "We zijn onder de indruk, we hadden niet verwacht dat zoveel mensen zouden meedoen", zegt woordvoerder Marchien de Ruiter. "Het is namelijk best lastig om bijen te tellen en de soorten uit elkaar te houden. Wij zijn dus best een beetje overdonderd door het enthousiasme en animo."

Het lastig te zeggen of het goed nieuws is dat er 36.000 bijen zijn geteld: "Het is de allereerste keer, dus we kunnen niet zeggen of dat veel of weinig is", aldus De Ruiter. Experts hadden van tevoren ingeschat dat er misschien tien bijen per tuin geteld zouden worden. Die verwachting is uitgekomen. "Pas echt interessant wordt het natuurlijk als we cijfers van meerdere jaren hebben. Dan kun je trends zien."

Dat de honingbij op nummer één staat, had de organisatie wel verwacht: "Daar gaat het wel goed mee, dankzij de duizenden imkers." De rosse metselbij, op de tweede plaats geëindigd, is ruim 5000 keer gespot. "Dat is een bijensoort die onze hulp nodig heeft. Het beestje verblijft graag in bijenhotels, die steeds meer mensen in hun tuin hebben. Dat hij nu zo vaak geteld is, is wat ons betreft het bewijs dat die hulp een succes is."