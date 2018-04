Tientallen hardlopers onwel door hitte bij hardloopwedstrijd Antwerpen

De hulpdiensten waren weliswaar voorbereid op hitteklachten met dit weer, maar konden de snelheid waarmee het aantal hitteslachtoffers opliep niet bijbenen. Het Rode Kruis zei tegen het Vlaamse dagblad Het Nieuwsblad dat er 89 vrijwilligers beschikbaar waren en dat snel kon worden opgeschaald naar 150 hulpverleners. Er werden 22 ambulances ingezet.

Aan de Ten Miles-loop deden ruim 28.000 deelnemers mee. In Antwerpen waren vandaag verschillende hardloopevenementen. In totaal waren er meer dan 40.000 lopers op de been in de stad.