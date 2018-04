Slachtoffer schietpartij Geleen overleden, twee verdachten opgepakt

Een man die eerder vandaag gewond raakte bij een schietpartij in Geleen, is in het ziekenhuis overleden. Twee verdachten zijn opgepakt.

Voor een woning in Geleen werden vanochtend vroeg schoten gelost. In de straat waaraan de woning ligt, werden twee gewonde bewoners gevonden, een man en een vrouw. Over de toedracht, is niets bekend.

De man is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. De vrouw mocht na behandeling weer naar huis.

Omwonenden reageren geschrokken. "Het lijkt hier net het Wilde Westen", vertelde een man aan de regionale zender L1. Volgens een andere buurtbewoner is het al tijden onrustig in de straat.