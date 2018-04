Supporters vernielen treinen, korte tijd vertraging bij Rotterdam

Reizigers hebben te maken gekregen met flinke vertraging op het spoor rond Rotterdam Centraal doordat voetbalsupporters vernielingen hadden gepleegd in twee treinen. Volgens spoorwegbeheerder ProRail is in een trein de hele coupé gesloopt en bij de ander een rookbom naar binnen gegooid.

In de Rotterdamse Kuip wordt vanavond de bekerfinale gespeeld tussen Feyenoord en AZ. Het is de honderdste bekerfinale in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.

ProRail heeft geen goed woord over voor de vernieling. "Het is belachelijk dat treinen worden gesloopt en dat reizigers vertraging oplopen door een stel malloten dat dit kennelijk een leuk voorafje vindt", aldus een woordvoerder.

Vernielde treinen uit Groningen en Vlissingen

De twee vernielde treinen kwamen uit Groningen en Vlissingen. Volgens de woordvoerder kon een van de treinen later weer gewoon worden ingezet, maar de andere niet.

De NS kan nog niets zeggen over de omvang van de schade, en bij welke club de supporters horen. "In de treinen zaten ook veel reguliere reizigers die er getuigen van waren", vertelt een woordvoerder. "Politieagenten hebben verdachten gefouilleerd en dat kostte tijd. Daardoor moest de trein van Vlissingen via Rotterdam naar Amsterdam worden opgeheven."

Supporters van Feyenoord hebben zich massaal verzameld in het centrum van Rotterdam. Volgens RTV Rijnmond is niet alleen De Kuip vol; ook alle kaarten voor het kijken naar de bekerfinale via grote tv-schermen bij de kroegen op het Stadhuisplein, Museumpark en de Binnenrotte zijn uitverkocht.

In etappes onderweg naar Rotterdam

Vanuit Alkmaar zijn in etappes zeker 140 bussen met AZ-supporters onderweg naar Rotterdam om de wedstrijd bij te wonen. Het gaat om zo'n 9500 fans. Ook in Alkmaar zelf wordt grote drukte van de AZ-aanhang verwacht.