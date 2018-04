Europa deze week: een harde Macron liet zich zien

Voorzichtige taal van de 28 ministers van Buitenlandse Zaken. Er was begrip voor de aanval, maar volgens minister Blok heeft een politieke oplossing veruit de voorkeur. Eerst een wapenstilstand en dan humanitaire hulp. "De enige echte oplossing voor het Syrische conflict ligt aan de onderhandelingstafel", zei Blok.

En verder kan de Europese Unie ook niet gaan. Het is een organisatie van woorden en niet van wapens. Wel kunnen individuele landen besluiten dat het tijd is voor een militaire actie. Dat is dan ook precies wat de Britten en de Fransen deden, samen met de Amerikanen.

Kritiek

Toen de Franse president Macron voor het Europees parlement in Straatsburg verscheen, lag het voor de hand dat het bombardement op Syrië een belangrijk thema van de ontmoeting zou worden. Er was instemming, maar ook kritiek. "Blijf met je handen van Syrië af", stond op een bordje wat leden van de communistische fractie omhoog hielden.

En dat schoot Macron in het verkeerde keelgat. In een voor zijn doen ongekend felle reactie, verdedigde hij de Franse aanval. Het was "een zeer gerichte actie" zei hij, zonder dat er een slachtoffer viel. Je kan praten over hoogstaande principes, zei hij geëmotioneerd, maar de mensen die te maken hebben met een gasaanval schieten daar helemaal niets mee op. Aan het applaus te oordelen was een ruime meerderheid van het parlement het met hem eens.

