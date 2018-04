27-jarige verdachte aangehouden voor dood Orlando

De politie heeft vandaag in Den Haag een 27-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn. De 17-jarige jongen uit Rotterdam kwam in februari na een afspraak met een onbekende man in Den Haag niet meer thuis. Een week later werd zijn lichaam gevonden.

De politie heeft naar eigen zeggen alles uit de kast getrokken om informatie over de toedracht van de dood van Orlando boven tafel te krijgen. Daarbij is gebruik gemaakt van sporenonderzoek, flyeracties, getuigenoproepen en buurtonderzoek. Die inzet en de vele tips hebben geleid tot de aanhouding van vandaag.

De vermissing van Orlando kwam in februari uitgebreid in het nieuws. Vrienden van hem zochten de publiciteit nadat hij na de afspraak in Den Haag niets meer van zich had laten horen.

Anonieme tip

Na een anonieme tip werd een week na zijn verdwijning gezocht in het water van De Blauwe Loper in Ypenburg. Diezelfde avond werd het lichaam van Orlando aangetroffen.

Begin april deed de politie Rotterdam opnieuw onderzoek in het water bij Ypenburg. Volgens een woordvoerder zouden de resultaten worden gebruikt bij een reconstructie van de laatste dag van de jongen.