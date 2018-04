Westlands mannenkoor zingt koeien toe in Friese stal

Het Westlands mannenkoor heeft in een stal in het Friese Rottum koeien toegezongen. De 110 koorleden zongen gisteren vanaf de balustrade onder meer het Fries volkslied en een streeklied over het Westland, schrijft Omrop Fryslân.

Het idee voor het optreden ontstond tijdens een eerdere ontmoeting tussen boer Egbert Dijkstra en zanger Albert van der Zijp. Zeventig jaar geleden werd Van der Zijp tegenover de boerderij van Dijkstra geboren. Van der Zijp liet in het gesprek weten dat hij graag eens een keer met het koor in de nieuwe ligboxenstal van Dijkstra wilde zingen.

Gisteren werd de daad bij het woord gevoegd. Het koor kwam met 110 zangers en zo'n dertig fans naar de stal van Dijkstra.

Het optreden maakte deel uit van een weekendtournee in Friesland. Ook zong het koor in kerken in Heerenveen en Joure.