Mont Saint-Michel ontruimd na bedreiging agenten

Mont Saint-Michel in Frankrijk is vanmorgen uit voorzorg ontruimd. Volgens getuigen had een man gedreigd dat hij politie-agenten iets wilde aandoen.

Agenten zijn naar de man op zoek, maar volgens de autoriteiten is het inmiddels vrijwel zeker dat de verdachte het eiland heeft verlaten. Er zijn geen aanwijzingen voor een terreurdreiging.

Alle huizen op het eiland zijn doorzocht en de camerabeelden worden bestudeerd. De verwachting is dat bewoners en bezoekers op korte termijn weer worden toegelaten.

Evacueren

De bedreiging werd vanmorgen vroeg bij de politie gemeld, waarna werd besloten bewoners en bezoekers van het kerkeiland in het Franse Normandiƫ te evacueren.

Toeristen wachten op de weg naar het eiland tot ze weer mogen terugkeren. Dagelijks trekt Mont Saint-Michel grote aantallen bezoekers.