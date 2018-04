Invalide achtergelaten na aanrijding Stampersgat

In het Brabantse Stampersgat is vanochtend vroeg een man in een invalidewagen zwaargewond geraakt bij een aanrijding. De bestuurder van de andere auto is doorgereden.

Het slachtoffer werd rond 04.45 uur aangetroffen op de Noordzeedijk bij het dorp, schrijft Omroep Brabant. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Wat hij precies mankeert, is niet duidelijk.

Op straat heeft de politie de linkerbuitenspiegel van een Ford Focus uit het bouwjaar 1998/1999 gevonden in de kleur 'moondust silver'. De politie roept getuigen op zich te melden.