Fotograaf LaChapelle via popsterren en overstromingen naar het paradijs

Museumdirecteur Andreas Blühm zegt met de nodige ironie dat Seismic Shift goed past in een aardbevingsgevoelig gebied. "Je kijkt op deze foto een museumzaal in na een aardbeving. Het is in Los Angeles, daar gebeurt zoiets wel eens", legt Blühm uit terwijl hij voor de meer dan vier meter lange foto staat.

"Het is best een realistische weergave van een aanbouw van het Los Angeles County Museum of Art. Met daarin allerlei iconische werken, na een aardbeving, een overstroming." Blühm vond het wel iets voor het Groninger Museum. "Los daarvan is het een buitengewoon diepzinnig, interessant werk van een kunstenaar die nadenkt over de vraag wat de waarde is van kunst."

In de hele tentoonstelling is te zien hoe LaChapelle zijn unieke fotografische verbeelding los laat op thema's uit de klassieke oudheid, de Bijbel, de Renaissance en de moderne sterrencultuur. Naast alle rampspoed ziet hij ook lichtpunten.

Meer dan een glamourfotograaf

De geschiedenis houdt LaChapelle bezig, zegt Blühm. "De geschiedenis blijft. Of het nu de Grieken zijn, de Middeleeuwen of nu. De onderwerpen blijven hetzelfde. Ook onderzoekt hij hoe we nu met de natuur omgaan. De olie-industrie en de milieuvervuiling, dat houdt hem bezig."