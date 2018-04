Nabi Tajima, de oudste mens ter wereld (117), overleden

De oudste mens ter wereld is overleden. De Japanse Nabi Tajima was 117 jaar oud en lag al sinds januari in het ziekenhuis.

Tajima werd geboren op 4 augustus 1900 en was daarmee de laatste persoon die in de 19e eeuw geboren was (de 20ste eeuw begon immers officieel in 1901). Ze nam de titel zeven maanden geleden over toen de Jamaicaanse Violet Brown op 117-jarige leeftijd overleed.

Tajima had zeven zoons en twee dochters. Ze zou in totaal meer dan 160 afstammelingen hebben, onder wie een achter-achter-achter-kleinkind.

Weer Japan

De oudste persoon ter wereld is weer een Japanse: Chiyo Miyako wordt over tien dagen 117. De oudste man is eveneens een landgenoot: Masazo Nonaka van 112. In de top-10 van oudste mensen staan zes Japanners.

Sinds 2015 is Geertje Kuijntjes de oudste Nederlander. Zij is nu ruim 112 jaar oud.