Verne Troyer (Mini-Me uit Austin Powers) overleden

Verne Troyer, de acteur die bekend werd als de kleine slechterik uit de Austin Powers-films, is overleden. Dat heeft zijn management op Facebook bekendgemaakt. "Met veel verdriet moeten we schrijven dat Verne vandaag is overleden." Troyer was 49 jaar.

Vorig jaar werd hij met een alcoholverslaving opgenomen in een kliniek en in 2002 had hij zo veel gedronken dat hij alcoholvergiftiging opliep. Hij worstelde al lange tijd met een depressie, staat in de verklaring op Facebook. "Depressie en zelfmoord zijn ernstige aandoeningen. Je weet nooit wat voor strijd iemand in zijn hoofd voert."

Troyer, die slechts 80 centimeter lang was, werd vooral bekend als Mini-Me, de kleine handlanger van Dr. Evil uit de Austin Powers-films. Ook had hij in 2001 een kleine rol in Harry Potter en de Steen der Wijzen.