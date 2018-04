In India krijgen kinderverkrachters straks de doodstraf

De regering in India komt met een wetswijziging waardoor op het verkrachten van kinderen de doodstraf komt te staan. Minister voor Kind- en Vrouwenrechten Gandhi had gisteren al voor de maatregel gepleit, toen het nieuws naar buiten kwam dat in een korte tijd drie meisjes zijn verkracht en vermoord tijdens bruiloften in het noorden van het land.

In India zijn in verschillende steden steeds meer protesten tegen misbruik van meisjes, die vaak van een lage sociale klasse zijn. Dagelijks worden vijftig verkrachtingen van kinderen onder de twaalf jaar geregistreerd. In 2016 waren dat er in totaal 19.000. Het aantal gemelde verkrachtingen is overigens relatief laag op een bevolking van bijna 1,3 miljard. Veel misdrijven belanden nooit bij de autoriteiten.

Groepsverkrachting

Zes jaar geleden werd er in het hele land massaal gedemonstreerd voor vrouwenrechten toen een vrouw in een bus door een groep medepassagiers meerdere malen werd verkracht. De chauffeur toerde toen een paar uur met de bus door de stad en zette daarna de vrouw en haar in elkaar geslagen vriend uit het voertuig. Na de commotie verdubbelde de regering de straf voor de daders naar een gevangenisstraf van 20 jaar. Nu wordt dat dus de doodstraf.

De nieuwe wet moet nog door de premier worden ondertekend en daarna behandeld in het parlement. De verwachting is dat dit binnen een half jaar gebeurt.