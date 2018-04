Protesten tegen Hongaarse premier Orbán houden aan

Orbán is nu bezig aan zijn derde termijn. Hij voerde voor de verkiezingen een felle anti-migratiecampagne. De grootste oppositiepartij werd Jobbik, die bekendstond als een extreme rechts-nationalistische partij, maar in de campagne juist een wat gematigdere toon voerde. Direct na de verkiezingen stapte de leider op. Ook aan de linkervleugel konden de partijen geen vuist maken en overheerst vooral verdeeldheid.

De betogers riepen de oppositiepartijen op een front te vormen tegen Orbán. "We zijn het met veel dingen oneens, maar willen allemaal in Hongarije leven. Het grootste obstakel dat ons tegenwerkt is Viktor Orbán", zei een student die meeliep.