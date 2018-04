Defensie experimenteert met 'James Bond-snufjes' in Soesterberg

De aanvoer van schoon drinkwater is op veel plaatsen een probleem, zoals tijdens de missies in Afghanistan en Mali. "Om het water op locatie te krijgen, moeten mensen dat met vrachtwagens aanvoeren", vertelt ondernemer Dick Lek. "En dan rijden ze in een colonne en die colonnes worden overvallen, waarbij slachtoffers vallen. Dat klinkt heel cru en macaber, maar zo gebeurt het wel. Dat weet je als burger helemaal niet."

Direct verdampt

Twee ondernemers dachten een manier te hebben gevonden om water uit droge woestijnlucht te destilleren. Ze gingen met Defensie mee naar Mali om het apparaat te testen, maar daar bleek dat het water dat werd gewonnen direct verdampte.

Ze bouwden een nieuw apparaat dat per dag zo'n 40 tot 50 liter water kan produceren. En dat wordt nu in Soesterberg getest. "Het is een heel bescheiden, compact apparaatje dat je zo de woestijn mee in kunt nemen", zegt ondernemer Ap Verheggen.

Defensie experimenteert nog even door en hoopt dat het kamp van de toekomst bij komende missies al mee kan worden genomen.