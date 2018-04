Week in beeld: Lente, Lisse en landskampioen

De lente lijkt nu dan toch echt begonnen! De bollenvelden staan in bloei en de terrassen zijn gevuld. De natuur maakt door het zomerse weer nu een inhaalslag, want die ligt momenteel zo'n tien dagen achter op schema.

Op veel Nederlandse scholen waren voor de zesde keer de Koningsspelen. Er werd in de ochtend ontbeten op scholen en daarna gesport. Koning Willem-Alexander was erbij in Twello.

Verder werd PSV voor de 24ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland. En in Amsterdam-Oost raakten drie mensen gewond nadat een touringcar van een talud was gereden.

Dat en meer in de week in beeld.