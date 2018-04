Koningin Elizabeth viert 92e verjaardag met Shaggy en Sting

Normaal gesproken viert Elizabeth haar verjaardag niet in het openbaar. Dit keer wel, aangezien het concert ook de afsluiting is van de tweejaarlijkse bijeenkomst met de Gemenebestlanden. Omdat de koningin vanwege haar hoge leeftijd geen verre reizen meer kan maken, zal dit waarschijnlijk haar laatste bijeenkomst zijn; de volgende conferentie vindt plaats in Maleisië.

Reden voor extra feest

Elizabeth heeft nog een extra reden voor feest: haar zoon prins Charles mag haar opvolgen als hoofd van het Gemenebest. Eerder was daar nog onenigheid over: het hoofd van de organisatie is namelijk niet noodzakelijkerwijs een lid van de koninklijke familie. Elizabeth had wel te kennen gegeven Charles als haar opvolger te zien.

Het concert wordt om 21.00 uur Nederlandse tijd live op de radio en tv bij de BBC uitgezonden. De verjaardag van de koningin wordt traditioneel in juni gevierd met een militaire parade, ook wel bekend als Trooping the Colour.