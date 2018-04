Rode Baron 'onsterfelijk beroemd' in vliegtuig van vriend Fokker

De Rode Baron was toen al een oorlogsheld van formaat. Hij was als cavalerie-officier overgestapt naar de luchtvaart en had in een jaar tijd tientallen geallieerde vliegtuigen neergehaald. Op 13 april 1917 zelfs vier op één dag.

Heldhaftig?

Gevechtspiloten werden toen gezien als ridders in de lucht. Maar ridderlijk was Von Richthoffen beslist niet volgens Dierikx. "Heldhaftig strijden was precies wat hij niet deed. Hij zocht piloten die niet goed opletten en ging daar zo snel mogelijk achteraan. Hij opereerde op een koele, berekenende manier."

Von Richthofen bedacht allerlei strategieën over de meest efficiënte manieren om luchtgevechten te winnen. En met de Fokker Dr. I beschikte hij voortaan over een driedekker in plaats van een tweedekker. Die extra vleugel kwam het klimvermogen ten goede, wat van belang was in een luchtgevecht.

"Het gaf niet veel overwicht", meent Dierikx. "Maar net genoeg zodat een aantal Duitse vliegeniers die met Fokker vlogen, waaronder ook Herman Göring, de voorpagina van de krant haalde."

'Kaputt'

Net als bij zijn vorige vliegtuigen liet Von Richthofen het toestel rood schilderen. Om extra op te vallen én de vijand angst aan te jagen. "Maar het werkte ook als een rode lap voor een stier. Alle vijanden probeerden hem neer te halen en dat is uiteindelijk ook gelukt."

Op 21 april 1918 werd de oorlogsheld fataal geraakt. Hij vloog op dat moment over het front in Noord-Frankrijk. Zijn kist was vanuit de lucht en vanaf grond doorboord met kogels. Onderzoekers zijn het nooit eens geworden over wie verantwoordelijk was voor het dodelijke schot.

Von Richthofens laatste woorden, volgens een Australische hospik: 'Kaputt.'