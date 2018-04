Onderzoek naar dood zeldzame beer in Italië

In Italië is een onderzoek gestart naar de dood van een zeldzame bruine beer in de Apennijnen. De Marsicaanse beer ging dood bij een vangactie door onderzoekers eerder deze week.

De wetenschappers wilden het dier vangen om het een halsband te geven en te volgen, maar het ging mis na het geven van de verdoving. De beer werd benauwd en overleed kort daarna.

Volgens Italiaanse media hadden de onderzoekers ook nog eens de verkeerde beer te pakken. Ze wilden een andere beer volgen, die regelmatig het natuurgebied verlaat en voor problemen zorgt in bewoonde gebieden.

Het Wereldnatuurfonds heeft geschokt gereageerd op de dood van de Marsicaanse bruine beer. Van die soort zijn er nog maar zo'n vijftig in leven. De organisatie wil dat de vangmethodes voor beren worden herzien.