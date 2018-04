Rechtse radicalen 'kraken' ook huis in Amsterdam-Oost

Na een groep ongedocumenteerde asielzoekers van We Are Here heeft ook een extreem-nationalistische actiegroep een huis in Amsterdam-Oost 'gekraakt'. "Wat illegalen mogen, mogen wij ook natuurlijk", schrijven de actievoerders van Identitair Verzet in een verklaring.

De actiegroep: "Wij praten niet, wij doen. Sinds deze morgen hebben wij een pand in gebruik genomen in de Rudolf Dieselstraat." De groep kondigt aan het huis te gebruiken om activiteiten te organiseren in en voor de wijk. Het pand moet gezien worden als een cultureel centrum voor elke Nederlander.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er niet echt sprake van een kraak. "In het pand zitten bewoners met een tijdelijk huurcontract en zij hebben vrienden uitgenodigd om er te verblijven."

Nieuwe actievoerders stellen eisen

Identitair Verzet heeft plannen meer panden te bezetten. Volgens NH Nieuws worden er twee eisen gesteld. De actiegroep vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten moeten worden in afwachting van uitzetting en dat "iedereen die steun verleent aan deze illegalen wordt vastgezet voor medeplichtigheid aan criminele activiteiten".

De groep We Are Here ziet de inname van het huis door Identitair Verzet als een provocatie. "Wij zijn hier erg van geschrokken en vinden het volledig onacceptabel", laten de groep in een verklaring weten. "Wij zoeken woonruimte en een manier om te overleven, terwijl Identitair duidelijk zoekt naar een conflict."

De politie was al vooraf op de hoogte van de kraak en zegt tegen de lokale Amsterdamse tv-zender AT5 dat agenten de situatie nauwlettend in de gaten houden.

Verhuurder luidde noodklok

Begin deze maand luidde verhuurder Ymere de noodklok omdat de sfeer in de wijk grimmig was geworden sinds de komst van de asielzoekers, die ruim twintig huizen hadden gekraakt. Mensen in de buurt zouden worden bedreigd en geïntimideerd.