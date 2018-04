Bus met Duitse toeristen stort in ravijn Peru

Bij een busongeluk in Peru zijn twee Duitsers om het leven gekomen. Tien anderen raakten gewond. Het busje raakte van de weg in het Andesgebergte en stortte in een ravijn.

In de minibus zaten twaalf Duitse toeristen, een Peruaanse reisbegeleider en een chauffeur. Twee Duitse mannen overleden ter plekke. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen verkeren in levensgevaar.

Het Duitse reisgezelschap was op weg naar de Colca-vallei, een toeristische trekpleister in het zuiden van Peru. Het is het tweede busongeluk in Peru in korte tijd. Donderdag reed een bus in een rivier in dezelfde regio. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven en 23 mensen raakten gewond.