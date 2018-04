‘Als jij niet wil betalen met bitcoins, dan ga je betalen met jouw leven’

Voor het OM is het echter duidelijk dat het criminelen waren die hun bitcoins bij G. brachten. Ruilen bij G. is namelijk duur, zo'n 28 keer duurder dan bij een regulier wisselkantoor. De enig denkbare verklaring voor het feit dat iemand zijn cryptomunten zo onvoordelig zou ruilen, stelt het OM, is dat ze er volledige anonimiteit voor terugkrijgen. In tegenstelling tot reguliere bitcoinbedrijven stellen G. en zijn handlangers geen vragen over waar de bitcoins vandaan komen en vragen ze niet om persoonsgegevens.

'Betaal of ga dood'

Maar de handel gaat niet vlekkeloos. G. krijgt ruzie met een van zijn klanten, Youssef A. Bij hem zegt het OM ook 21,5 kilo drugs en bijna 100.000 xtc-pillen te hebben gevonden. Samen met zijn broer, een andere verdachte in deze zaak, bezit hij zo'n 24.000 bitcoins. Ook hebben ze bij elkaar meer dan 6 miljoen euro op hun rekeningen staan en nog eens ruim 5 miljoen euro contant.

In maart 2015 begint A. G. te bedreigen, volgens het OM. De reden: hij wil dat G. hem bitcoins terugbetaalt. Als hij dat niet doet, vermoordt hij hem en zijn familie, zou hij via de telefoon, apps en e-mail laten weten.