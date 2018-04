België verbijsterd: oorlogsbegraafplaatsen afgewezen als Werelderfgoed

"Het is een nogal eenzijdige visie op de nominatie, waarbij de nadruk wordt gelegd op het oorlogskarakter", verzuchtte Bourgeois in het parlement. Hij wijst erop dat de graven juist een oproep tot vrede en verzoening zijn en daarom de waarden van Unesco representeren. "Dit is geen dossier over de slagvelden van WO I, oorlog, geweld of triomfalisme. Dit gaat over vrede, mensen en verzoening."

"Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er op een nieuwe manier werd omgegaan met de dood van soldaten: voor het eerst kregen soldaten een individueel graf", legt hij uit. "Dat is toegepast op een systematische manier, ongeacht afkomst, rang, nationaliteit, cultuur, sociale klasse of overtuiging van de gesneuvelden."