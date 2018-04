Wekdienst 21/4: scooters inleveren en youtubers-weekend

Wat heb je gemist?

Noord-Korea stopt per direct met kernproeven en rakettesten, meldt het staatspersbureau. Ook sluit het regime van Kim Jong-un de nucleaire testlocatie Punggye-Ri in het noorden van het land. De reeds ontwikkelde kernwapens worden niet gebruikt zolang het land niet wordt bedreigd.

Het bevriezen van het kernwapenprogramma komt een week voor een ontmoeting van Kim Jong-un met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De twee staatshoofden zien elkaar op 27 april in het grensdorp Panmunjom.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het zal er ongetwijfeld niet fris hebben geroken. In het noordoosten van Duitsland was twintig ton vis terechtgekomen in een weiland. Een vrachtwagen was van provinciale weg geraakt en daarna gekanteld. Op foto's is te zien dat een greppel langs de weg over tientallen meters gevuld was met vis en ook in het weiland lag een 'zee' van dode vissen.