Inbreker doet dutje op bed van Taylor Swift

Een obsessieve fan van Taylor Swift heeft ingebroken in haar huis, daar gedoucht en vervolgens een dutje gedaan in het bed van de popster. Die was zelf niet thuis, maar buren die de man in de gaten hadden, belden de politie.

De buren zagen hoe de man van 22 een brandladder opklom, een ruitje intikte en naar binnen glipte. Naar verluidt was hij in februari ook al gesignaleerd bij het chique pand in Manhattan. Toen probeerde hij in te breken met een schep.

De man uit Florida is opgepakt. Hij wordt aangeklaagd voor stalking en inbraak.

Eerder deze week werd bij een ander huis van Taylor Swift in Californië ook een stalker opgepakt. Die was gemaskerd en had in zijn auto onder meer een mes, touw en munitie liggen.