Honderden vliegtuigen geïnspecteerd na horrorvlucht VS

De Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten hebben onderzoek bevolen naar de straalmotoren van het type dat dinsdag bij een vlucht in de Verenigde Staten uit elkaar vloog. De FAA en de EASA geven luchtvaartmaatschappijen twintig dagen de tijd om de turbinebladen van de betreffende motoren te inspecteren, anders moeten de vliegtuigen aan de grond blijven.

Het gaat om oudere motoren van het type CFM56-7B. Daarvan zijn er duizenden in gebruik, maar door nadere specificaties is het aantal motoren dat onmiddellijk onder de loep moet worden genomen teruggebracht naar een kleine 700.

Aanleiding voor de grootschalige inspectie is het incident op een lijnvlucht van Southwest Airlines. Bij de Boeing 737 brak op 10.000 meter hoogte een turbineblad af. Rondvliegende metaaldelen vernielden een vliegtuigraampje, waardoor in de cabine de druk wegviel en een vrouw gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. Zij overleed later in het ziekenhuis.