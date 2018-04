Vrachtwagen verliest 20 ton vis bij ongeluk

In Duitsland is bij een verkeersongeluk 20 ton vis terechtgekomen op een weiland. Een vrachtwagen raakte gisterochtend van een provinciale weg af en kantelde. Daarop vloog de vangst alle kanten op. Op foto's is te zien dat een greppel langs de weg over tientallen meters gevuld was met vis en ook op het weiland lag een 'zee' van dode vissen.

Hoewel het ongeluk leidde tot de nodige stank, ging de politie op sociale media luchtig om met de zaak. "Er zijn nog geen visliefhebbers gesignaleerd", zei een woordvoerder. "Is ook wel ver voor de zeevogels."

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Anklam in het noordoosten van Duitsland. De vis was op weg naar Denemarken. De chauffeur van de truck bleef ongedeerd. Waarom hij van de weg afraakte, is niet bekend. Het opruimen van de lading heeft de hele dag geduurd.