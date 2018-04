In Rotterdam hebben ze de oplossing voor het 'vloer-probleem' al gevonden

Verschillende ruimtes en werkplekken in de ministeries in Den Haag zijn afgezet omdat de vloerconstructie onbetrouwbaar is. Het Polak-gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam werd een paar maanden geleden ontruimd vanwege dezelfde oorzaak. Daar hebben ze inmiddels al een oplossing gevonden.

Een oplossing in de vorm van 350 grote stalen platen. "De platen hebben we aangebracht op plekken in de vloeren waar de trekkracht te groot was. Met verlijming of met schroeven. De platen verstevigen de vloer zodat de trekkracht wordt verminderd en de vloer weer veilig gebruikt kan worden", legt Eddy Hus van de universiteit uit.

De gevaarlijke constructies kwamen naar boven tijdens een onderzoek naar honderden gebouwen met soortgelijke vloerconstructies als de parkeergarage in Eindhoven, die vorig jaar instortte. Wat ging er daar fout?