Levenslang voor Amerikaanse die plan had voor massamoord

In Canada is een Amerikaanse vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze van plan was zo veel mogelijk mensen dood te schieten in een winkelcentrum in Canada. Lindsay Souvannarath uit Illinois had schuld bekend aan het plan om op Valentijnsdag 2015 het vuur te openen in een winkelcentrum in Halifax in Nova Scotia.

Het bloedbad ging op het laatste moment niet door dankzij een anonieme tip aan de politie. Souvannarath zat toen al in een vliegtuig van Chicago naar Nova Scotia om haar moordplan uit te voeren. Ze werd na aankomst op het vliegveld gearresteerd.

De Canadese rechter Peter Rosinski zei dat de 26-jarige Souvannarath een gevaar voor de samenleving is en blijft. Hij wees erop dat ze nooit spijt heeft betuigd. Tijdens het uitspreken van het vonnis zat de Amerikaanse stil en uitdrukkingsloos voor zich uit te staren.

Fan van massamoordenaars

Volgens Rosinski zijn de motieven en doelstellingen in deze zaak precies hetzelfde als bij terroristen die een aanslag plannen. Daarom wilde hij "duidelijk maken dat mensen die van plan zijn een massamoord te plegen een hoge prijs zullen betalen".

Souvannarath krijgt levenslang, met na tien jaar de eerste kans op voorwaardelijke vrijlating. Ze had ook een Canadese compagnon, James Gamble. Die pleegde zelfmoord toen de politie zijn huis in Halifax omsingelde.

Toen Souvannarath en Gamble de aanslag beraamden, waren ze werkloos en woonden ze bij hun ouders. De ouders van beiden waren bij de rechtszaak. Ze leverden justitie onder meer brieven van hun kinderen waaruit hun plannen bleken. Beiden waren fan van omgekomen daders van massamoorden, met name van de jongens die het bloedbad aanrichtten in Columbine. Bij die aanslag op een school kwamen in 1999 vijftien mensen om het leven.