OM eist zes jaar cel en tbs voor dodelijke steekpartij metro

Het Openbaar Ministerie eist zes jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man die vorig jaar zomer in de Amsterdamse metro willekeurig een passagier neerstak. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

De verdachte verbleef op de gesloten psychiatrische afdeling van het AMC, waar hij gedwongen was opgenomen. Hij was op onbegeleid verlof toen hij in juli in de metro een mes tevoorschijn haalde en een 38-jarige man uit Amsterdam neerstak.

Geweldsincidenten

De verdachte is al veroordeeld voor eerdere geweldsincidenten. Zo kreeg hij in 2016 een gevangenisstraf voor een gewapende overval op een tankstation. De rechter legde hem destijds cel op omdat de man niet wilde meewerken aan psychiatrisch onderzoek bij het Pieter Baan Centrum.

De nabestaanden vinden het onverteerbaar dat de man vlak voor de steekpartij op onbegeleid verlof mocht. In de rechtszaal hebben ze geƫmotioneerde verklaringen afgelegd, zeggen lokale media. Ze vertelden onder meer dat het slachtoffer net vader was geworden.