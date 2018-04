Strandseizoen is geopend, dus begint de onrust op partystrand Bloemendaal

Bij een dagje strand denk je niet snel aan vechtpartijen, massaal drugsgebruik en een agressieve sfeer. Toch wordt kustplaats Bloemendaal al jaren geteisterd door overlast tijdens het strandseizoen. De feestjes in verscheidene strandtenten trekken te veel mensen en creƫren een agressieve sfeer. Twee weken geleden werd een man in zijn buik gestoken met een mes. Voor de burgemeester van Bloemendaal "de druppel". Hij maakt zich zorgen voor het komende feestseizoen, dat dit weekend in veel tenten weer begint.

Strandtent Bloomingdale heeft na het incident op 8 april een verbod van twee maanden op het organiseren van feesten gekregen. Dat betekent dat er twee feesten niet doorgaan. Maar Bloomingdale is niet de enige plek waar feesten worden georganiseerd in Bloemendaal. Martine, eigenaresse van strandtent San Blas die naast Bloomingdale ligt, en Denise, eigenaresse van een winkeltje tussen de tenten in, hebben er genoeg van. Zij willen dat de gemeente ingrijpt.