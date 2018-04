Jeugdzorgmedewerker belaagd na misverstand om naam

Een medewerker van een jeugdzorginstelling in Limburg wordt belaagd vanwege een ontuchtzaak waar hij niets mee te maken heeft.

Gisteren werd bekend dat justitie de 48-jarige Edy M. uit Valkenburg gaat vervolgen in een ontuchtzaak. Hij zou zich hebben vergrepen aan twee jonge kwetsbare vrouwen die cliƫnt waren in de instelling. Sinds nieuwszender L1 aandacht besteedde aan de zaak wordt een andere medewerker van de zorginstelling lastiggevallen.

De man heet Eddy M. en komt ook uit Valkenburg. "Zijn telefoon staat sinds de reportage roodgloeiend. Mensen komen verhaal bij hem halen, stellen hem vragen en kijken hem scheef aan", zegt een woordvoerder van de stichting tegen 1Limburg.

Vlekkeloze reputatie

Volgens de woordvoerder voelt de medewerker zich erg slecht onder de situatie. "Eddy heeft het gevoel dat hij zich moet verdedigen voor iets dat hij niet gedaan heeft, terwijl hij al twintig jaar een vlekkeloze reputatie heeft en al deze jaren zijn werkzaamheden integer uitvoert. Onze medewerker is daar erg emotioneel onder."

De zorginstelling benadrukt dat de verdachte Edy M. zijn baan is kwijtgeraakt toen de ontuchtzaak aan het licht kwam. "We vinden het heel vervelend dat we betrokken zijn bij de zaak, maar we vinden het des te vervelender voor deze medewerker."