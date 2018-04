Lekkende 'prins Bernhard' komt niet van de grond

Het voorval toont aan dat er een groot probleem is met de spullen van de Europese strijdkrachten. Europa is een lappendeken van kleine legers die te arm zijn om echte wapens te kopen. Het Amerikaanse leger heeft ieder jaar 685 miljard euro te besteden, alle Europese landen samen komen niet verder dan een schamele 249 miljard.

Het gevolg daarvan is dat de meeste Europese legers niet voldoende investeren en daardoor is materieel vaak verouderd. Ze zijn daardoor afhankelijk geworden van de militaire steun van het Amerikaanse leger en dat schaadt de slagkracht.

Een aantal landen is daarom begonnen om samen spullen in te slaan. Nederland koopt nu samen met de Duitsers, Noren, Belgen en Luxemburgers acht nieuwe tankvliegtuigen. De vliegtuigen kosten ruim 250 miljoen euro per stuk; te duur voor de individuele landen, maar samen kunnen ze dat wel aan.

De landen worden dan ook minder afhankelijk van de grillen en hulp van de militaire grootmachten zoals de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn vergelijkbare plannen met de gezamenlijke aanschaf van transportvliegtuigen, onderzeeërs, marinefregatten en straaljagers.

Rol Nederland

Nederland wil graag een belangrijke rol spelen in deze internationale samenwerking. Van de acht aangeschafte tankvliegtuigen komen er uiteindelijk vijf op het militaire vliegveld in Eindhoven te staan. Alle betrokken landen mogen dan gebruikmaken van de vliegtuigen en de voorzieningen in Eindhoven.

Daarnaast wil Nederand ook een sleutelrol spelen bij gezamenlijke militaire taken. De Rotterdamse haven zou bijvoorbeeld het belangrijkste Europese overslagstation moeten worden van militair materieel dat over de wereld wordt verplaatst.