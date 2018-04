Passagiers fatale vlucht VS krijgen schadevergoeding

Passagiers van het toestel van Southwest Airlines dat deze week in Philadelphia een noodlanding moest maken na een explosie in een van de motoren krijgen een schadevergoeding. Volgens CNN hebben al meerdere mensen een brief gekregen na de vlucht, die een leven eiste. In de brief staat dat ze 5000 dollar ontvangen, plus een tegoedbon ter waarde van 1000 dollar.

De explosie deed zich dinsdag voor tijdens een vlucht van New York naar Dallas, op een hoogte van tien kilometer. Door de ontploffing brak een turbineblad af. Stukken metaal vlogen in het rond, waardoor een vliegtuigraampje uit elkaar spatte.

In het toestel viel de luchtdruk weg en kwamen de zuurstofmaskers naar beneden. Een vrouw bij het raampje werd door het drukverschil tot haar middel naar buiten gezogen. Medepassagiers wisten haar weer naar binnen te trekken. De vrouw raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Zeven andere passagiers raakten lichtgewond.

Eén van de passagiers vertelde dat ze vreesde dat het toestel neer zou storten: