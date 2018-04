Opnieuw jonge meisjes verkracht, India wil doodstraf voor daders

In India zijn opnieuw drie meisjes verkracht en vermoord. De zaken hebben geen verband met elkaar, maar gebeurden alle drie tijdens bruiloften in het noorden van India. Intussen heerst er nationale woede over de vele verkrachtingen in het land.

Gisteravond werd een 9-jarig meisje in Uttar Pradesh ontvoerd uit een gebouw waar een huwelijksceremonie gaande was. Vannacht werd haar lichaam gevonden. De 25-jarige dader is opgepakt, schrijven Indiase media. Twee dagen eerder werd in dezelfde regio een 7-jarig meisje door een man van 19 weggelokt bij een huwelijksfeest en vervolgens verkracht en gewurgd.

Het derde slachtoffer viel in de aangrenzende deelstaat Chhattisgarh. Een 25 jaar oude vriend van de bruidegom heeft toegegeven het 10-jarige meisje te hebben verkracht en met een steen te hebben omgebracht.

"De zaken zijn niet-gerelateerd, maar de omstandigheden leken toevalligerwijs erg op elkaar", zei correspondent Aletta André op NPO Radio 1. "De drie meisjes werden weggelokt bij een bruiloft. In twee van de drie gevallen was de dader een medewerker van de catering. Ze waren van een lagere sociale klasse."

Doodstraf

Indiërs gingen vorige week de straat op om de regering te dwingen de verkrachtingscrisis aan te pakken. Aanleiding was de verkrachting van en moord op een 8-jarig meisje in het noordelijke stadje Kathua door een groep hindoes, en het religieuze conflict dat daarmee gepaard gaat.

Volgens het politierapport wilden de verdachten door de verkrachting en moord angst zaaien onder de islamitische nomaden, een stam waartoe het meisje behoorde. In de ogen van de hindoes maken de nomaden op een onwettige manier gebruik van het land rond Kathua.

"Dat incident was extra schokkend omdat de daders politieagenten waren", zegt André. Het onderwerp staat in India al sinds 2012 op de politieke agenda. Toen werd een 23-jarige studente op brute wijze verkracht en vermoord. "Daarna is de wet gewijzigd, maar na de jongste incidenten heeft de overheid gezegd: verkrachters van kinderen onder de 12 jaar oud krijgen altijd de doodstraf."

Volgens officiële cijfers waren er in 2016 bijna 20.000 verkrachtingen van minderjarigen. 40 procent van de slachtoffers van verkrachtingen in India is minderjarig.