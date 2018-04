Zaak wapenhandelaar Guus Kouwenhoven uitgesteld om beenbreuk

De uitlevering aan Nederland van wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is opnieuw uitgesteld, ditmaal omdat Kouwenhoven in Zuid-Afrika zijn been heeft gebroken. De 75-jarige Nederlander ligt met een gecompliceerde breuk in een ziekenhuis.

Kouwenhoven moet in Nederland een celstraf van negentien jaar uitzitten voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee. Hij had in Liberia een houtkapbedrijf dat gebruikt werd voor de import en opslag van wapens, waarmee hij het regime van dictator Charles Taylor steunde.

De behandeling van het uitleveringsverzoek in Zuid-Afrika is al diverse malen uitgesteld. Nu staat er weer een rechtszaak over gepland op 25 mei. Op de vraag van de rechtbank of Kouwenhoven niet per auto en rolstoel bij het proces kan zijn, antwoordde zijn advocaat dat hij geopereerd is en nog last heeft van de narcose.