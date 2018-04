Duitse politie houdt vluchtende Nederlandse plofkrakers aan

De politie heeft mogelijk een slag geslagen in de strijd tegen een Nederlandse bende die in steeds wisselende samenstelling plofkraken uitvoert vlak over de Duitse grens. Na een mislukte plofkraak vlak bij Dortmund in het Ruhrgebied zijn deze week drie mensen aangehouden.

Volgens de politie waren in de nacht van maandag op dinsdag meerdere daders vanuit Nederland naar Duitsland gereden om in het stadje Castrop-Rauxel een geldautomaat op te blazen. Ze werden daarbij gestoord door een getuige en sloegen op de vlucht.

Doorzoekingen

Speciale eenheden van de politie waren in de buurt en konden in Dortmund drie personen aanhouden. Twee van hen hebben volgens de politie daadwerkelijk de poging tot plofkraak uitgevoerd. De drie zijn in Duitsland in voorlopige hechtenis gesteld.

Aansluitend op deze aanhoudingen in Duitsland werden in Nederland op diverse plaatsen doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn gasflessen, contant geld en een wapen in beslag genomen.

Audi-bende

De politie in het Duitse grensgebied heeft al geruime tijd te maken met plofkrakers die vanuit Nederland opereren. Omdat ze zich vaak in snelle Audi's verplaatsen worden ze ook wel de Audi-bende genoemd.

Onder leiding van de rechter-commissaris in Aken werken de Nederlandse en Duitse autoriteiten samen om de bende op te rollen. Onderzocht wordt of de verdachten die nu zijn aangehouden, betrokken zijn geweest bij meer plofkraken.

Overigens zijn de plofkrakers volgens de politie steeds minder succesvol. Steeds vaker zijn ook de Duitse geldautomaten beter beveiligd en levert ook de grensoverschrijdende samenwerking steeds meer resultaat op.